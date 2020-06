Zugverspätungen wegen Störung am Stellwerk

Wegen einer technischen Störung an einem Stellwerk ist es am Montagmorgen auf der Bahnstrecke zwischen Nürnberg und Würzburg vorübergehend zu Verspätungen gekommen. Einzelne Züge des Regional- und Fernverkehrs mussten deshalb langsamer fahren, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn in München mitteilte. Es sei zu Verspätungen von bis zu 25 Minuten gekommen. Die Störung am Stellwerk bei Neustadt an der Aisch (Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim) sei um etwa 7.00 Uhr wieder behoben gewesen.

Störungsmeldung Bahn