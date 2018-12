Zugverkehr wegen Warnstreiks größtenteils eingestellt

Wegen des Warnstreiks bei der Deutschen Bahn ist der Bahnverkehr in Bayern zum großen Teil eingestellt. Nur die Stammstrecke der S-Bahn in München sei in Betrieb, sagte ein Bahn-Sprecherin am Montagmorgen. Der Fernverkehr wurde nach Bahn-Angaben vom frühen Montagmorgen bundesweit eingestellt. Kurz vorher hatte die Bahn mitgeteilt, dass in Bayern aufgrund des Warnstreiks gar keine Züge fahren würden.

Die Einstellung wird zunächst bis zum offiziell angekündigten Ende des Ausstands um 9.00 Uhr andauern. Darüber hinaus werde es aber während des gesamten Tages zu massiven Einschränkungen im bundesweiten Fernverkehr kommen, sagte ein Bahn-Sprecher. Er empfahl Reisenden dringend, ihre Reisen auf den Dienstag zu verschieben. Alle Tickets behielten ihre Gültigkeit, Zugbindungen seien aufgehoben - das gelte auch am Dienstag. Im Fall von Reiseabsagen wegen des Streiks sind Erstattungen von Tickets und Reservierungen geplant.

Der Grund des Warnstreiks: Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) will damit im Tarifkonflikt mit der Bahn ihre Forderungen durchsetzen. Am Samstag hatte die EVG die Tarifverhandlungen für rund 160 000 Beschäftigte abgebrochen. Bei der Lohnerhöhung war der Konzern der Gewerkschaft aus deren Sicht nicht weit genug entgegengekommen.

