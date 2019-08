Zugverkehr in Nürnberg rollt nach Störung wieder

Nach einer Stellwerksstörung am Nürnberger Hauptbahnhof ist der Zugverkehr in den frühen Morgenstunden regulär angelaufen. Die Störung sei schon am späteren Mittwochabend behoben worden, sagte ein Bahnsprecher. Danach habe sich der Verkehr langsam wieder normalisiert. Eine halbe Stunde lang musste der Zugverkehr am Abend komplett eingestellt werden. Es kam zu zahlreichen Verspätungen und Ausfällen. Die Züge des Fern-, Regional- und S-Bahn-Verkehrs stauten sich vor der Einfahrt in den Bahnhof.