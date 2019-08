Zugverkehr auf Südbahn fällt wegen Bauarbeiten lange aus

Wegen Bauarbeiten an der Südbahn müssen Zugreisende vom 16. September an Einschränkungen einplanen. Der Streckenabschnitt zwischen dem Ulmer Hauptbahnhof und Laupheim (Kreis Biberach) wird bis zum 3. November für den Zugverkehr gesperrt. Als Ersatz verkehren Busse, wie die Bahn am Montag mitteilte. Auch zwischen Friedrichshafen (Bodenseekreis) und Lindau müssen Bahnreisende umsteigen. Die Streckensperrung dauert hier bis zum 20. Dezember. In diesem Bereich gilt solange ebenso ein Ersatzfahrplan mit Bussen. Grund für die Bauarbeiten ist die Elektrifizierung der Südbahn.

Deutsche Bahn