Zugbegleiterin durch Flaschenwurf schwer verletzt

Eine Zugbegleiterin und ein Fahrgast sind im oberbayerischen Marzling von einem Passagier ohne Fahrschein angegriffen und verletzt worden. Die 21 Jahre alte Zugbegleiterin habe eine Glasflasche an den Kopf bekommen und sei mit einer Platzwunde in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der 24 Jahre alte Fahrgast habe Hämatome und Kratzwunden. Gegen den mutmaßlichen Täter werde wegen gefährlicher Körperverletzung sowie Sachbeschädigung ermittelt.

Der 24 Jahre alte mutmaßliche Täter konnte am Samstag nach den Angaben der Polizei keine Fahrkarte vorweisen und weigerte sich, den Zug an der Haltestelle im Landkreis Freising zu verlassen. Die Zugbegleiterin versuchte daraufhin, ihn aus der Bahn zu drängen. Dabei sei es zu einem Gerangel gekommen. Der 24 Jahre alte Fahrgast habe die Frau unterstützt. Als der Angreifer schließlich auf dem Bahnsteig stand, warf er nach Polizeiangaben eine Glasflasche durch die geöffnete Zugtür. Der mutmaßliche Täter habe noch am Bahnhof festgenommen werden können. Eine Atemalkoholmessung habe einen Wert von 1,0 Promille ergeben. Am Sonntag sollte er einem Richter vorgeführt werden.