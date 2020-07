Zug fährt gegen Baumaschine

Ein Zug ist in der Nähe von Lindau gegen eine Baumaschine gefahren. Verletzt wurde bei dem Unfall am Donnerstagnachmittag niemand, wie eine Sprecherin der Bundespolizei sagte. An dem Eurocity und der Baumaschine gebe es lediglich geringe Schäden. Der Zug habe mit etwa 80 Stundenkilometern die Baumaschine touchiert. Die Bahnstrecke zwischen Lindau und Buchloe (Landkreis Ostallgäu) wurde der Sprecherin zufolge erst einmal gesperrt. Hintergründe zu dem Unfall blieben zunächst unklar.

Die Deutsche Bahn richtete einen Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Hergatz und Lindau Hauptbahnhof ein, wie sie auf Twitter mitteilte.

