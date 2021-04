Zu wenig Wind: Gleitschirmpilot bleibt in Baumkrone hängen

Bis zur Rettung durch die Bergwacht musste er sich am Baum festhalten: Aufgrund mangelnden Windes ist ein Gleitschirmpilot samt Gleitschirm in einer Baumkrone hängengeblieben. Verletzt wurde der 32 Jahre alte Mann bei dem Unfall im unterfränkischen Elfershausen (Landkreis Bad Kissingen) nicht, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Drei Freunde hätten das missglückte Flugmanöver am Freitagnachmittag beobachtet und die Rettungskräfte verständigt. Diese hätten den Mann mit einem Seil aus dem Baum gerettet.

