Zu warm: Skisaison auf Zugspitze startet später

Von Gabriel Bock

Mangelnde Zivilcourage und Ignoranz werfen drei Schülerinnen einigen Lindauern vor. Als die jungen Frauen in eine Schlägerei eingriffen, half niemand.

Am späten Samstagabend, nach dem Jahrmarkt, sitzen Emma Käser, Ellena Schaugg und Ramona Walser auf einer Dachterrasse an der Gasse „In der Grub“ in Lindau. Gegen 23 Uhr hören die 17 und 18 Jahre alten Schülerinnen plötzlich einen lauten Hilfeschrei. „Wir haben in die Gasse geschaut und gesehen, dass dort, vor der Bar Mojito, ein Mann auf dem Boden liegt und drei oder vier andere auf ...