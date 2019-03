„Zu viele Zweifel“: Skirennfahrer Neureuther beendet seine Karriere

Skirennfahrer Felix Neureuther beendet seine Karriere nach dem letzten Weltcup-Slalom der Saison am Sonntag. Das sagte der deutsche Rekordsieger im Weltcup der Deutschen Presse-Agentur. „So, wie es war, waren einfach zu viele Zweifel da und zu viele Fragezeichen, dass ich das nochmal schaffe“, sagte der 34-Jährige am Samstag. Deutschland verliert damit einen der beliebtesten Sportler des Landes und einen großen Sympathieträger.

Nach den Rennen in Kranjska Gora am vergangenen Wochenende sei er nach Hause gekommen zu seiner Familie und es habe ihm alles weh getan. „Da habe ich mir gedacht, es wird jetzt Zeit, dein Leben auf die Reihe zu bekommen. Das Leben ist noch lang“, sagte der Vater einer kleinen Tochter. Am 26. März wird Neureuther 35 Jahre alt.

„Es ist die richtige Entscheidung, zu der ich ihn beglückwünsche“, sagte Herren-Bundestrainer Mathias Berthold dem ZDF. „Ich hoffe, dass er dem Skisport in irgendeiner Art und Weise erhalten bleiben würde“, sagte Gesamtweltcupsieger Marcel Hirscher aus Österreich, mit dem sich Neureuther über Jahre enge Duelle im Slalom lieferte.

Der Routinier hatte in dieser Saison nach einem Kreuzbandriss sein Comeback gegeben. Wegen vieler gesundheitlicher Probleme, darunter eine Haselnussallergie, ein gebrochener Daumen und eine Gehirnerschütterung, war er in den vergangenen Monaten aber nicht mehr an seine alte Leistungsfähigkeit herangekommen. Ende Januar hatten sich die Anzeichen auf ein baldiges Ende der Karriere des Familienvaters bereits verdichtet.

Mit 13 Weltcup-Siegen ist der Sohn von Christian Neureuther und Rosi Mittermaier der deutsche Rekordgewinner. Bei Weltmeisterschaften holte er einmal Silber und zweimal Bronze im Slalom, dazu kommen Gold und Bronze bei Team-Wettbewerben. Bei Olympischen Spielen verpasste der seit Jahren beste deutsche Skirennfahrer die Medaillenränge.