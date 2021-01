Zu viel Schnee: Drittligapartie von FC Bayern II abgesagt

Der FC Bayern II kann sein am Dienstagabend angesetztes Spiel in der 3. Fußball-Liga gegen den SC Verl witterungsbedingt nicht austragen. Wie die Münchner wenige Stunden vor dem geplanten Anpfiff mitteilten, kann die Partie aufgrund der „extremen Schneemassen in den vergangenen Stunden in München“ rund um das Stadion an der Grünwalder Straße nicht stattfinden. Dies habe die Spielleitung zuvor entschieden. Ein Nachholtermin für das Duell des 21. Spieltags steht noch nicht fest.

© dpa-infocom, dpa:210126-99-178126/3

Bundesliga-Spielplan

Bundesliga-Tabelle

Mitteilung