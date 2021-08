Zu viel Heu auf Anhänger geladen: Ampel beschädigt

Weil er zu viel Heu auf seinem Anhänger geladen hatte, hat ein Traktorfahrer eine Ampel in Unterfranken beschädigt. Die Ladung habe etwa viereinhalb Meter in die Höhe geragt, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Der 33-jährige Traktorfahrer habe den Schaden bei dem Unfall am Freitag in Marktbreit (Landkreis Kitzingen) nicht bemerkt und sei weitergefahren. Heruntergefallene Teile der Ampel hätten noch zwei Autos beschädigt. Die Ampel wurde demnach kurz darauf durch die Straßenmeisterei abgesichert.

