Zu lange auf Pizza gewartet? Mann rastet aus

Weil ihm eine Pizzalieferung zu lange dauerte, soll ein 25 Jahre alter Mann in Weiden in der Oberpfalz einen Pizzaboten beleidigt und angegriffen haben. Zudem soll er dem Personal des Lieferdienstes mit dem Tod gedroht haben, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Als der 25 Jahre alte Fahrer die Pizza auslieferte, beleidigte ihn der Kunde und versuchte ihn zu schlagen. Der Fahrer sei bei dem Gerangel am Samstagabend leicht verletzt worden. Zudem habe der Kunde den Betreiber des Lieferservices angerufen, beleidigt und damit gedroht alle „tot machen“ zu wollen. Der 25-Jährige erhielt Anzeigen wegen Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung.

