Zu betrunken: Männer scheitern beim Fahrraddiebstahl

Weil sie zu betrunken waren, sind zwei Männer in Bamberg dabei gescheitert, Fahrräder zu stehlen. Eine Zeugin beobachtete am späten Dienstagabend gegenüber des Bahnhofs zwei Männer, die sich jeweils ein Fahrrad schnappten und damit losfuhren, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Da sie zu viel Alkohol getrunken hatten, konnten sich die beiden den Angaben zufolge aber nicht auf den Rädern halten und fielen immer wieder um. Bald darauf wurden sie von der Polizei gestellt, die sie zur Dienststelle mitnahm. Den Angaben zufolge waren die beiden Räder nicht angeschlossen.

