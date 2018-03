Zu Beginn der Osterferien wird es voll auf den Straßen

Mit Beginn der Osterferien in elf Bundesländern erwartet der ADAC an diesem Wochenende Staus auf fast allen wichtigen Autobahnen. In Bayern sei vor allem auf den Autobahnen 8, 9, 95 und 99 mit Staus und Behinderungen zu rechnen, so der Autoclub am Montag. Auch auf der A3 zwischen Nürnberg und Passau sowie der A6 in Richtung Nürnberg erwarten die Verkehrsexperten Engpässe. Vor Staus warnt der ADAC auch auf der A93 zwischen dem Inntaldreieck und Kufstein. Wie die Polizei zudem mitteilt, plant das österreichische Bundesland Tirol am Grenzübergang bei Kufstein Nord zudem eine Blockabfertigung von Lkw, was zu weiteren Behinderungen und Wartezeiten führen könnte.

Etwas längere Wartezeiten sollten Reisende laut ADAC und Polizei vor allem auf der Tauern-, Inntal- und Brennerautobahn in Österreich, auf der italienischen Brennerautobahn und der Schweizer Gotthard-Route einkalkulieren.