Zollamt findet 40 000 Zigaretten: Zwei Männer verhaftet

Bei einer Fahrzeugkontrolle im Großraum Nürnberg haben Zollbeamte 40 000 Zigaretten in Koffern und Taschen gefunden. Die 26 und 27 Jahre alten Männer am Steuer und auf dem Beifahrersitz hatten angegeben, die Gepäckstücke für Freunde nach Großbritannien zu transportieren, wie das Hauptzollamt Nürnberg am Donnerstag mitteilte. Bei der Untersuchung auf einem Parkplatz an der Autobahn 3 nahe Leinburg fanden die Beamten bei der Kontrolle am vergangenen Freitag zwischen Kleidung und Decken dann die versteckten Zigaretten. Die beiden Männer sitzen inzwischen in Untersuchungshaft, gegen sie wird wegen des Verdachts auf Steuerhinterziehung ermittelt. Die Zigaretten wurden sichergestellt.

Pressebericht