Zoll stoppt Auto mit über 70 0000 versteckten Zigaretten

Zollfahnder haben einen Autofahrer bei Straubing gestoppt und 72 360 im Wagen versteckte Packungen Zigaretten gefunden. Der 38-Jährige habe zuvor mehrfach angegeben, keine Zigaretten mit sich zu führen, teilte das Hauptzollamt Regensburg am Freitag mit. Doch bei einer Durchsuchungen des Transporters fanden die Zollfahnder schließlich die große Menge an Zigaretten. Sie waren etwa unter dem Beifahrersitz und in der Verkleidung der Seitenwände des Wagens versteckt. Der Zoll schätzt den verhinderten Steuerschaden auf 12 000 Euro. Gegen den Mann wurde nach der Kontrolle am vergangenen Sonntag Haftbefehl erlassen. Er befinde sich nun in einem Gefängnis und müsse sich wegen Steuerhinterziehung verantworten, so das Hauptzollamt.