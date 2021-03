Zoll stellt gefälschte Luxus-Uhren sicher

Im Fahrerhaus eines Lkw haben Zollbeamte 30 gefälschte Luxus-Uhren gefunden. Ein Teil der geschmuggelten Uhren befand sich in einem Staufach unter der Matratze, weitere waren in Plastikbeuteln verpackt und im Fahrerhaus verteilt, wie der Zoll am Donnerstag mitteilte. Der 42-Jährige Fahrer hatte bei der Kontrolle nahe Straubing angegeben, lediglich ein paar Schachtel Zigaretten bei sich zu haben. Der Zoll leitete ein Verfahren wegen des Verdachtes auf Verstoß gegen das Markengesetz ein. Der reguläre Wert der Uhren würde den Angaben nach rund 600.000 Euro betragen.

