Zoll schickt rund 140.000 fehlerhafte Masken zurück

Anleitungen fehlten, die CE-Kennzeichnungen waren fehlerhaft - Zollbeamte haben in der Oberpfalz einen Lastwagen mit etwa 140.000 FFP-2 Masken in das Herkunftsland zurückgeschickt. Der Laster mit den Masken im Wert von rund 14.500 Euro kam aus der Türkei, wie das Hauptzollamt Regensburg am Freitag mitteilte. Bereits vor zwei Wochen hatten Mitarbeiter des Zolls die Ladung in Weiden in der Oberpfalz überprüft. Erst am Montag dieser Woche schickten sie den Lkw schließlich zurück. „Man muss alles prüfen und an die Regierung übermittelt“, sagte ein Sprecher der Polizei. „Das dauert dann ein bisschen.“

Pressemitteilung

