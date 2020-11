Zoll findet über 800 Liter Alkohol

Rund 810 Liter hochprozentigen Alkohol haben Zollbeamte in zwei Transportern am deutsch-österreichischen Grenzübergang Füssen-Ziegelwies entdeckt. Die Schmuggler hätten den Alkohol in Hunderte Plastikflaschen und 20 Kanister umgefüllt, teilte das Hauptzollamt am Donnerstag mit.

Die beiden kontrollierten Fahrer hätten in der Nacht zum Dienstag zunächst angegeben, auf ihrem Weg von Albanien nach Großbritannien keine steuerpflichtigen Waren dabeizuhaben. Als die Zöllner misstrauisch an den Flaschen rochen, wehte ihnen der Alkoholgeruch entgegen.

Da für die Durchfahrt der Waren in Deutschland eigentlich eine Alkoholsteuer von über 4200 Euro fällig wäre, wurden die Behälter sichergestellt. Gegen einen der beiden Fahrer, der sich als Inhaber einer Transportfirma auswies, wurde ein Steuerstrafverfahren eingeleitet und von ihm eine Sicherheitsleistung von rund 7000 Euro verlangt.

