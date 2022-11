Zoll erwischt Frau mit Pistole und Munition am Flughafen

Eine 31-Jährige hat am Münchner Flughafen versucht, eine Pistole sowie Munition nach Deutschland zu schmuggeln. Nach eigenen Aussagen habe sie sich gegen eventuelle Gefahren verteidigen wollen, teilte ein Polizeisprecher am Freitag mit. Aus dem Grund habe sie die Pistole in einem Waffenkoffer verstaut aus Amerika mitgebracht. Aufgeflogen war der versuchte Schmuggel Mitte Oktober, als Zöllner die 31-Jährige zufällig zu einer Kontrolle herauszogen. Die Polizei stellte die Waffe sicher und ermittelt nun wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Pressemitteilung

© dpa-infocom, dpa:221104-99-382634/2