Zöllner in Franken ab Januar 2021 in blauer Uniform

Seit 2018 stattet der deutsche Zoll rund 13 500 Mitarbeiter mit neuen Dienstbekleidungen aus - im Januar sind die Zollämter in Ober- und Unterfranken an der Reihe. Statt ihrer Alltagskleidung tragen die 120 Bediensteten der Zollämter Aschaffenburg, Dettelbach-Mainfrankenpark, Schweinfurt-Londonstraße, Bamberg, Bayreuth und Coburg zukünftig die Uniform des Zolls.

Mit der blauen Farbgestaltung der Uniform passt man sich an viele deutsche und europäische Sicherheitsbehörden an. Auf der Uniform ist der Schriftzug „Zoll“ gut sichtbar. „Wir sind jetzt für Sie als Zoll besser erkennbar“, so die Pressesprecherin des Hauptzollamts Schweinfurt. Durch die Uniform erhoffe man sich in manchen Situationen zudem eine deeskalierende Wirkung.

Pressemitteilung