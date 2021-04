Zitate: Nagelsmann über den Wechsel zu Bayern

/p>

„Es ist ganz normal in der besonderen Situation, wo auch RB für mich etwas getan hat, dass ich jetzt nicht anfange, an den Spielern zu graben. Ich werde jetzt nicht einen T6 mieten oder was auch immer, um nach München zu fahren und im Schlepptau noch den ein oder anderen guten Spieler von Leipzig dabei zu haben.“ (Nagelsmann auf die Frage, ob er noch Spieler von Leipzig mit nach München nehmen wolle)

„Ich habe mal gelernt von meiner Mama, wenn im Kindergarten sich zwei Kinder streiten, dann misch dich da bitte nicht ein. Das mache ich im Erwachsenenalter auch noch. Ich war da nicht beteiligt, und demnach müssen die Herren das selber dann beantworten, woran es lag, was Inhalte waren.“ (Nagelsmann auf eine Frage zum Umgang des FC Bayern mit dem bisherigen Münchner Trainer Hansi Flick)

„Grundsätzlich ist mir jetzt nicht angst und bange aufgrund einer Ablösesumme.“ (Nagelsmann über die hohe Ablösesumme, die der FC Bayern an RB Leipzig zahlt)

„Ich habe Oli auch letzte Woche gesagt, dass ich diesen Vertrag nicht beenden wollen würde für irgendeinen anderen Club, sondern nur für diesen einen.“ (Nagelsmann über ein Gespräch mit RB-Vorstandschef Oliver Mintzlaff und die besondere Bedeutung seines Wechsels zu den Bayern)

