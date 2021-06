Zimmerbrand in Klinik: Keine Verletzten

Ein Brand in einem orthopädischen Krankenhaus in Niederbayern ist am Mittwoch glimpflich verlaufen. Es kam zwar bei dem Feuer in dem Klinikum in Bad Abbach (Landkreis Kelheim) zu einer starken Rauchentwicklung, Patienten und das Personal wurden aber nicht verletzt. Ein technischer Defekt hatte einen Zimmerbrand verursacht. Die Flammen konnten schnell gelöscht werden. Das Bad Abbacher Haus gehört zwar zu einem privaten Krankenhauskonzern, fungiert aber auch als Fachklinik für Orthopädie des staatlichen Uniklinikums im benachbarten Regensburg.

