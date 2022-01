Zigarren und Souvenire: Ludwig Erhards Nachlass ausgestellt

Zigarren, Souvenire von Staatsbesuchen, sein alter Personalausweis - solche Exponate aus dem privaten Nachlass des zweiten Kanzlers der Bundesrepublik sind künftig im Fürther Ludwig Erhard Zentrum (LEZ) zu sehen. „Da sind sehr kuriose Stücke dabei“, sagte Initiatorin Evi Kurz von der Stiftung Ludwig-Erhard-Haus vor der Ausstellungseröffnung am Montag. Man habe Erhard quasi ein „Geburtstagsgeschenk“ machen wollen - am 4. Februar wäre er 125 Jahre alt geworden. Der Nachlass hat eine turbulente Geschichte hinter sich und ist in Fürth erstmals für die Öffentlichkeit zu sehen.

„Geld ist noch verborgen a) in der großen Kommode hinter dem alten Kaffeeservice b) in dem Kleiderschrank (in der Nische des Korridors) links unter dem Papier.“ - diesen Zettel hat Erhard wohl in seinem Geldbeutel bei sich getragen. Im 2018 eröffneten LEZ gezeigt werden außerdem Mitbringsel von Auslandsreisen, etwa die Stadtschlüssel von Seoul und Washington, Talar und Doktorhut einer US-amerikanischen Universität oder das Modell einer NASA-Rakete. Ausgestellt werden auch Gehstöcke sowie Zigarren - die waren das Erkennungsmerkmal des CDU-Politikers. Dazu kommen etwa Fotos, Gemälde, Geschirr und Möbel.

Große Teile des Nachlasses haben eine jahrzehntelange Odyssee hinter sich: 1993 verkaufte ihn die Ludwig-Erhard-Stiftung. Der Fall machte damals Schlagzeilen, weil der Zuschlag an einen Bonner Kunsthändler ging. Museen gingen leer aus - etwa das damals im Aufbau befindliche Haus der Geschichte in Bonn hätte an einzelnen Stücken Interesse gezeigt. Was darauf genau damit passierte, wisse man nicht, sagte Evi Kurz. Letztendlich wurde der Nachlass für eine „sehr, sehr niedrige sechsstellige Summe“ von einer südafrikanischen Privatperson gekauft.

Der gebürtige Fürther Erhard war in der ersten bayerischen Staatsregierung nach dem Zweiten Weltkrieg Wirtschaftsminister und von 1963 bis 1966 Bundeskanzler. Vielen gilt er als mitentscheidend für den wirtschaftlichen Aufschwung nach dem Zweiten Weltkrieg.

© dpa-infocom, dpa:220124-99-833068/2

Ludwig Erhard - Biografie

Ludwig Erhard Zentrum