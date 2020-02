Zeugnistag in Bayern: nicht für alle Schüler

Von Florian Bührerund Yvonne Roither

Die Polizei weiß noch nicht, wer den Alarmknopf an der Grund- und Mittelschule im Stadtteil Reutin gedrückt hat. Spuren am Knopf haben die Beamten sichergestellt. Die Schule versucht nun, den Schulalltag so normal wie möglich zu gestalten. Helfen sollen den Schülern Gespräche mit Schulpsychologen und Schulsozialarbeitern.

Der Amok-Alarm wird die betroffenen Schüler, Eltern und Lehrer noch eine Weile beschäftigen. Am Tag danach sitzt bei der Mutter einer Erstklässlerin die Angst um ihre Tochter immer noch tief.