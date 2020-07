Zeuge: Katzen aus Auto geworfen

Ein Unbekannter soll in Niederbayern zwei Katzen aus seinem Auto geworfen und eines der Tiere gezielt überfahren haben. Beide Katzen seien danach an ihren Verletzungen gestorben, bestätigte die Polizei am Montag.

Ein Zeuge will die Tat in Altfraunhofen (Landkreis Landshut) am Samstag den Angaben nach beobachtet haben. Demnach sei der Autofahrer ganz bewusst über eine der beiden Katzen gefahren. Die Polizei ermittelt wegen Vergehens gegen das Tierschutzgesetz. Zunächst hatte die „Passauer Neue Presse“ über den Fall berichtet.