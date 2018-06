Zeuge bezeichnet NSU-Prozess als „Schande“

- Beim NSU-Prozess in München hat ein mutmaßlicher Neonazi am Donnerstag für einen Eklat gesorgt. Der Zeuge, der nach eigener Aussage Kontakt mit Ralf Wohlleben und einem weiteren mutmaßlichen NSU-Unterstützer pflegte, nannte den Prozess gegen Beate Zschäpe und vier mutmaßliche Helfer im Gerichtssaal eine „Schande“ und ein „Affentheater“. Auf die Frage eines Nebenkläger-Anwalts, was er damit meine, antwortete er: „ Den ganzen Prozess. Ich denke, dass der Prozess nicht hätte stattfinden dürfen.“

Erneut verweigerte der Zeuge Antworten zu allen Fragen über die militante Organisation „Hammerskins“, der er nach Aussage seiner früheren Freundin angehörte. Er werde auch keine Namen von „Kameraden“ nennen, das verbiete ihm sein „Wertesystem“. Er wisse, dass er damit in Konflikt zum Gericht liege, und nehme eine Strafe in Kauf, sagte er. Das Gericht unterbrach anschließend die Vernehmung, um zu prüfen, ob derzeit Strafermittlungen gegen den Mann geführt werden, die ihm eine Aussageverweigerung gestatten würden.

