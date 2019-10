Zerstrittener Bayerischer Jagdverband tagt

Von Wolfgang Lutz

Vergangenen Montag erhielt Bürgermeister Jürgen Köhler die Nachricht der Deutschen Telekom, dass am 4. Dezember die offizielle Vorvermarktung in Sachen Glasfaseranschlüsse beginnt. Drei Monate haben dann die Bürger die Möglichkeit, Vorverträge über die vorhandenen Stellen zu unterzeichnen oder dies auch über das Internet selbst in die Hand zu nehmen.

Allerdings müssen am Ende statt 850 nun 1000 Verträge unterschrieben sein, denn es wird ja auch der Teilort Binzwangen mit seinen etwa 350 Haushalten in den Genuss des Glasfaserausbaus ...