Zentrum für Klimaforschung in Würzburg geplant

Nachdem Dürre und Trockenheit die Region Mainfranken in den vergangenen Jahren stark belastet haben, planen Wissenschaftler ein Zentrum für Klimaforschung in Würzburg. „Dabei geht es um die Bündelung aller möglichen Forschungsaktivitäten zum Thema Klimawandel, Klimafolgen, Klimaanpassung“, sagte Heiko Paeth von der Julius-Maximilians-Universität Würzburg am Freitag. Im sogenannten Zentrum für Angewandte Klimaforschung (WueZAK) sollen schnelle Klima-Lösungen erforscht und umgesetzt werden.

Die Region Mainfranken zählt zu den am stärksten hitzebelasteten und trockensten Regionen in Deutschland. „Dort, wo andere noch in Klimakammern experimentelle Forschung betreiben, können wir ins Freiland gehen und viele Effekte des Klimawandels erfahren“, sagte Paeth.

Noch ist die Planung ganz am Anfang: Die Initiatoren wollen die Bayerische Staatsregierung gewinnen, um die Grundfinanzierung für das Projekt zu sichern. Geplant seien etwa 75 Millionen Euro für ein gemeinsames Zentrumsgebäude und rund 12 Millionen Euro jährlich für Personal- und Sachmittel.

