Zeitungen im Südwesten verlieren weiter an Auflage

Die Zeitungen in Baden-Württemberg haben im vergangenen Jahr weiter an Auflage verloren, schneiden aber einmal mehr besser ab als der bundesweite Branchendurchschnitt. Die verkaufte Auflage der lokalen und regionalen Abonnementzeitungen im Südwesten lag Ende 2017 bei 1,75 Millionen Exemplaren. Das waren 2,65 Prozent weniger als Ende 2016, wie aus Daten des Verbandes Südwestdeutscher Zeitungsverleger (VSZV) hervorgeht. Bundesweit lag der Rückgang bei 3,9 Prozent. Um Strategien im Kampf gegen den Auflagenschwund geht es auch am Montag bei der Jahrestagung des VSZV mit dem Verband Bayerischer Zeitungsverleger (VBZV) in Sonthofen im Allgäu.

Auch auf dem Werbemarkt stehen die Zeitungen unter Druck. Der Netto-Anzeigenumfang verringerte sich 2017 im Südwesten aber nur leicht um 0,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Typisch für Baden-Württemberg ist die mittelgroße Heimatzeitung mit einer Auflage zwischen 10 000 und 25 000 Exemplaren. Auf eine Auflage von 125 000 kommen insgesamt 3 Verlage im Land.

Im VSZV sind insgesamt 50 Unternehmen Mitglieder mit einer Auflage von täglich 1,75 Millionen Exemplaren organisiert. Die Festrede in Sonthofen hält am Abend der Journalist und Blogger Richard Gutjahr. Er will den Verlegern „sieben todsichere Überlebenstipps auf dem Weg in die digitale Zukunft“ geben.

Verband Südwestdeutscher Zeitungsverleger