Zeitung: Bayern bekommt 105.300 Biontech-Dosen zusätzlich

Bayern soll für seine Grenzgebiete zu Tschechien am Montag und Dienstag 105 300 zusätzliche Biontech-Impfdosen erhalten. Das berichtete der „Münchner Merkur“ (Dienstag) unter Berufung auf das Bundesgesundheitministerium. Auch Sachsen (93 600), das Saarland (81 900), Thüringen (35 100), Rheinland-Pfalz (23 400) und Sachsen-Anhalt (11 700) bekämen zusätzliche Dosen. „Gerade in unseren Grenzregionen breiten sich die Virusvarianten aus“, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) der Zeitung. „So können die Länder schnell und effektiv die Impfquoten an der Grenze steigern.“

