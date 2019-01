Zeitung: Basketballer Zipser vor Comeback in der NBA

Es hat einfach nicht aufgehört zu schneien. Der Wintereinbruch hat in Lindau am Wochenende jede Menge Chaos verursacht. Feuerwehr, THW, Rettungsdienst, Polizei und Bauhof waren im Dauereinsatz. Neben unzähligen Unfällen mit Sachschaden gab es auch einen Verletzten. Der Schnee in Lindau ist gefährlich. Denn er ist nass und sehr schwer.

So schwer, dass viele Äste unter der Last brachen. Einer von ihnen traf am Sonntagmittag einen 50-jährigen Mann, der in der Schachener Straße unterwegs war.