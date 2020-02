Zehntausende bei Faschingsumzügen in Franken

In zahlreichen Städten Frankens haben am Sonntag die Narren endgültig das Zepter übernommen. Mit den traditionellen Faschingsumzügen erreichte der Karneval seinen Höhepunkt. Allein in Würzburg säumten 70 000 Zuschauer die Straßen bei dem Angaben nach größten Faschingsumzug in Süddeutschland „rechts des Rheins“. Mehr als 150 Gruppen und Musikkapellen mit rund 3000 Teilnehmern zogen hier durch die Innenstadt. Fastnachtszüge gab es darüber hinaus unter anderem auch in Nürnberg, Coburg, Bayreuth und in Bamberg.

