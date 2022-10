Zehn Kinder wegen Brand in Kinder- und Jugendhilfe evakuiert

Zehn Kinder und mehrere Mitarbeitende sind wegen eines Brandes in einer Sozialeinrichtung für Kinder- und Jugendhilfe in Würzburg evakuiert worden. Ein Anwohner hatte durch den Hilferuf eines Mädchens das Feuer bemerkt und die Feuerwehr gerufen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Kinder konnten in der Nacht zu Montag rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen bereits Flammen aus den Fenstern im dritten Obergeschoss. Die Feuerwehr konnte das Feuer unter Kontrolle bringen und ein weiteres Ausbreiten auf andere Gebäudeteile verhindern. Fünf Kinder und ein Feuerwehrmann wurden durch den Rauch leicht verletzt. Der Rettungsdienst behandelte sie vor Ort. Die Kinder wurden anschließend in verschiedene Einrichtungen der Stadt gebracht. Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Nach ersten Schätzungen der Polizei liegt die Höhe des entstandenen Sachschadens im hohen sechsstelligen Bereich.

© dpa-infocom, dpa:221031-99-326102/2