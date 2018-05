Zehn Kilo Marihuana im Kofferraum

Zehn Kilogramm Marihuana hat die Polizei in Unterfranken bei einer Verkehrskontrolle im Kofferraum eines Autos gefunden. Die Beamten hatten den 55-jährigen Fahrer und seinen 37 Jahre alten Begleiter an der Autobahn 3 bei Dettelbach (Landkreis Kitzingen) angehalten, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Dabei sei ihnen ein starker Marihuana-Geruch entgegengeschlagen. Bei der Kontrolle am Donnerstag fanden die Polizisten zudem eine geringe Menge Kokain und nahmen die Männer fest. Später durchsuchte die Polizei die Wohnungen des Duos und stellte weitere Drogen und Schmuck sicher - die Polizei vermutet, dass es sich um Diebesgut handelt. Die Männer wurden noch an der Autobahn festgenommen, ein Richter erließ Haftbefehl.

Pressemitteilung der Polizei