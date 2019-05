Zehn Festnahmen bei Kontrolle von Paketboten

Bei einer Kontrolle von mehr als 100 Paketzustellern in Würzburg und Umgebung sind zehn Menschen vorläufig festgenommen worden. Einer der Paketboten sei mit internationalem Haftbefehl gesucht worden, sagte die Polizei am Donnerstag. Was dem Mann vorgeworfen wird, konnte sie zunächst nicht mitteilen.

Die anderen Festgenommenen werden von Polizei und Zoll verdächtigt, Dokumente gefälscht zu haben, gegen Arbeits- und Sozialrecht verstoßen zu haben oder illegal in Deutschland zu sein. Bei vorangegangenen Ermittlungen hatten sie entsprechende Hinweise bekommen. Mehr als 80 Polizei- und Zollbeamte waren bei der Kontrollaktion am Mittwochmorgen im Einsatz. Sie beschlagnahmten auch zwei gefälschte Führerscheine.

Mitteilung der Polizei