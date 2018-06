ZDF-Umfrage sieht CSU bei 48 Prozent und absoluter Mandate-Mehrheit

Gut eine Woche vor der Landtagswahl in Bayern sieht eine weitere Umfrage die CSU vor der Rückkehr zur Alleinherrschaft. Laut ZDF-„Politbarometer“ vom Freitag können die Christsozialen derzeit mit 48 Prozent der Stimmen rechnen, während SPD, Grüne, Freie Wähler und FDP zusammen auf 42 Prozent kommen. Die SPD erreicht in der Umfrage 20 Prozent, die Grünen landen bei 10 und die Freien Wähler bei 8 Prozent. Die FDP würde mit 4 Prozent den Wiedereinzug in den Landtag verpassen. Allerdings gibt es noch einen großen Unsicherheitsfaktor: 46 Prozent der Befragten gaben in der Umfrage an, sie seien sich noch nicht sicher, ob oder wen sie wählen wollen. Für das „Politbarometer“ hatte die Forschungsgruppe Wahlen bis Donnerstag 1010 Wahlberechtigten in Bayern telefonisch befragt.