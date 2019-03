Zaunlatte durchschlägt Windschutzscheibe eines Auto und tötet den Fahrer

Die Junge Union Baden-Württemberg begehrt gegen die Entscheidung der eigenen EU-Parlamentarier für das neue Urheberrecht auf: Ein Teil der jungen CDU-Mitglieder droht damit, nicht für die Partei in den anstehenden Europa-Wahlkampf zu ziehen.

Die CDU sieht sich als Vorreiter der Digitalisierung. Derzeit sieht die Vorreiterschaft aber so aus: Bei Twitter war der Hashtag #NiemehrCDU am Mittwoch der in Deutschland am meisten verwendete.

Mit diesem Stichwort versehen jene Nutzer ihre Kurznachrichten, die gegen die Reform ...