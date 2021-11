Zaun offen: Rinder laufen auf Straße und verursachen Unfall

Ein Unbekannter hat den Weidezaun einer Rinderherde in Allgäu geöffnet und die Tiere freigelassen. Daraufhin rannten die Tiere auf die Straße nahe Markt Wald (Landkreis Unterallgäu) und kollidierten mit zwei Fahrzeugen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Fahrer kamen aus entgegengesetzter Richtung und sahen die Tiere nicht rechtzeitig. Zwei Rinder wurden verletzt, eins davon so schwer, dass es geschlachtet werden musste. Die Ermittlungen liefen nach dem Unfall vor etwa zehn Tagen zunächst gegen den Tierhalter. Nun fand die Polizei aber heraus, dass ein oder mehrere Unbekannte den Zaun geöffnet hatten.

