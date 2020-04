Zapfsäule fällt auf Tankstellen-Kundin

Eine Tankstellen-Kundin ist in Memmingen von einer umfallenden Zapfsäule leicht verletzt worden. Die Frau sei gerade dabei gewesen, den Tankvorgang zu starten, als ein Lastwagen den Automaten rammte, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Zapfsäule wurde bei dem Unfall am Dienstag aus der Verankerung gerissen, fiel auf die Frau und klemmte sie ein. Sie wurde Polizeiangaben zufolge mit leichten Gesichtsverletzungen ins Krankenhaus gebracht.