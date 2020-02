Zahnbürstenaufsätze für 950 Euro gestohlen

Zahnbürstenaufsätze im Wert von 950 Euro hat ein Dieb im unterfränkischen Hammelburg gestohlen. Der oder die Unbekannte ließ in einem Drogeriemarkt in der Innenstadt 110 Packungen mit je drei bis fünf Dentalbürsten mitgehen. Der Diebstahl fiel einer Angestellten bei einer Sichtkontrolle auf, weil das Regal komplett leergeräumt war, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte. Wie die Diebesware durch die Kassen geschafft wurde, sei noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Bürstenaufsätze für Zahnreinigungsmaschinen hätten keine elektronischen Diebstahlsicherungen gehabt.