Zahlreiche wetterbedingte Polizei- und Feuerwehreinsätze

Die Auswirkungen von Sturmtief „Yulia“ haben Feuerwehr und Polizei in Teilen Bayerns auf Trab gehalten. In Oberfranken mussten die Einsatzkräfte am Sonntag in rund 90 Fällen unwetterbedingt ausrücken, wie die Polizei mitteilte. Es seien Bäume entwurzelt, Bauzäune umgeworfen und Verkehrsschilder umgeweht worden. Insgesamt sei es aber ruhiger gewesen als bei dem Sturm „Sabine“ vor wenigen Wochen. In Mittelfranken stellte die Polizei umgefallene Dixi-Klos und mobile Ampeln wieder auf.

Auf der Autobahn 70 zwischen Stadelhofen und Schirradorf stürzte ein Baum auf die Fahrbahn in Richtung Bayreuth. Die Straße wurde vorübergehend komplett gesperrt. Insgesamt seien neun Fahrzeuge an der Karambolage beteiligt gewesen. Verletzt wurde niemand.

In der Oberpfalz habe es bis zum späten Abend mehr als 60 unwetterbedingte Einsätze gegeben, sagte ein Sprecher. Die gesamte Oberpfalz sei betroffen gewesen, der Schwerpunkt habe im Landkreis Amberg-Sulzbach gelegen. Dabei ging es meist um heruntergefallene Äste und umgestürzte Bäume, wie es in einer Mitteilung hieß. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden durch die Sturmböen keine Personen verletzt. In Regensburg drohte an einem Haus die Kaminabdeckung herunterzufallen und musste von der Feuerwehr gesichert werden.

Der Münchner S-Bahn-Verkehr der Linie S8 musste außerdem teilweise eingestellt werden. Zwischen Herrsching und Seefeld-Hechendorf fuhren am Montagmorgen in beiden Richtungen keine S-Bahnen. Die Bahn hat einen Schienenersatzverkehr mit Taxis eingerichtet, wie ein Sprecher mitteilte. Grund für die Sperrung war eine Oberleitungsstörung, nachdem ein Baum aufs Gleis gefallen war.

Auch zwischen Garmisch-Partenkirchen und Reutte in Tirol musste die Bahnstrecke in beide Richtungen gesperrt werden. Die Bahn hatte einen Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet, nachdem ein Baum ins Gleis gestürzt war und dabei die Oberleitung beschädigt hatte.

Pressemeldung Polizei Oberpfalz

Störungsmeldung DB Garmisch-Partenkirchen

Störungsmeldung DB S-Bahn München