Zahlreiche Verstöße bei Lkw-Kontrollen in Bayern

Bei einer Kontrollaktion von Lastwagen und Bussen in Bayern hat die Polizei zahlreiche Verstöße festgestellt. Bei 837 von 2529 Kontrollen entdeckten die Beamten zum Teil mehrere Mängel. „Die Ergebnisse unserer Schwerpunktkontrollen zeigen auf erschreckende Weise, dass sich viel zu viele Lkw-Fahrer trotz hoher Unfallgefahren nicht an die Regeln halten oder mit defekten Fahrzeugen unterwegs sind“, erklärte Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Donnerstag in München.

Der Freistaat beteiligte sich am Mittwoch an der Aktion von Roadpol, dem europäischen Netzwerk der Verkehrspolizeien. Ziel war es, die Zahl der Unfälle im Schwerverkehr zu senken.

Das Innenministerium will nun auch in Zukunft auf verstärkte Kontrollen im Schwerverkehr setzen. So seien beispielsweise mehr stationäre Lkw-Kontrollstellen geplant, hieß es weiter.