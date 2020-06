Zahlreiche Straftaten bei Corona-Kontrollen aufgedeckt

Bei der Kontrolle der Corona-Maßnahmen haben bayerische Behörden in dutzenden Fällen zufällig Straftaten aufgedeckt. „Wir haben eine nicht unerhebliche Zahl an Straftaten, die durch Corona-Kontrollen entdeckt wurden“, sagte der Leiter der Staatsanwaltschaft München I, Hans Kornprobst, am Mittwoch. Beispielsweise seien immer wieder Drogen entdeckt worden, wenn Nachbarn die Polizei wegen einer verbotenen Corona-Party gerufen hätten. „Allein 65 Verfahren sind auf solche Kontrollen zurückzuführen.“