Zahl der Telefonzellen sinkt rasant

Glänzende Metallkugeln, die über Bahnen flitzen, mit Katapulten durch die Luft geschossen oder über Rampen auf die nächste Ebene gehoben werden. Mehr als zwei Millionen Mal hat Ravensburger die zum Weihnachtsgeschäft 2017 vorgestellte Kugelbahn „Gravitrax“ in den vergangenen zwölf Monaten verkauft. „Das hat uns ein schönes Wachstum gebracht“, sagt Finanzchef Hanspeter Mürle. Und zwar vor allem in Europa. In den nächsten Monaten will der Spielehersteller seine mit neuen Elementen ausgestattete Bahn nun verstärkt in den USA vermarkten.