Zahl der Schafe im Freistaat steigt

Entgegen dem langfristigen Trend ist die Zahl der Schafe in Bayern im vergangenen Jahr gestiegen. 259.100 Tiere wurden zum Stichtag im November 2021 erfasst. Das sind 6400 Tiere oder 2,5 Prozent mehr als im Vorjahr - aber immer noch 8,8 Prozent weniger als noch vor zehn Jahren, wie das Landesamt für Statistik am Montag in Fürth mitteilte.

Die Zahl der Betriebe stieg im vergangenen Jahr demnach um rund 100 auf 2200. Anders als in anderen Bereichen der Landwirtschaft ging der Trend bei den Schafen zuletzt nicht zu größeren Herden, die sich auf weniger Betriebe konzentrierten: Im Schnitt waren im vergangenen Jahr 120 Schafe in einem Betrieb, sechs weniger als im Vorjahr.

Die größeren Betriebe würden immer weniger, erklärte Martin Winkelmair vom Landesverband Bayerischer Schafhalter. Gründe seien mehr Bürokratie, weniger Rentabilität, weniger Flächen. Viele Menschen fänden derzeit wieder Gefallen an der Landwirtschaft - diese Leute stiegen aber meist als Hobbyhalter im Nebenerwerb ein, „die halt hinterm Haus noch ein paar Schafe halten“. Sie fingen erstmal mit wenigen Tieren an - „die werden ja von selbst mehr“, sagte Winkelmair.

Gut 70 Prozent der Tiere in Bayern sind laut den Statistikern weibliche Schafe zur Zucht. Beim Rest handelt es sich größtenteils um Lämmer und Jungschafe unter einem Jahr, Schafböcke machen keine zwei Prozent des Bestands aus. Nach Angaben des Landesamts nimmt der Schafbestand in Bayern seit Jahren eigentlich tendenziell ab.

© dpa-infocom, dpa:220221-99-228278/2