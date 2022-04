Xavi lässt Lewandowski-Gerücht unkommentiert

Trainer Xavi Hernandez will die Gerüchte um einen angeblichen Wechsel von Weltfußballer Robert Lewandowski zum FC Barcelona nicht inhaltlich kommentieren. „Ich verstehe die Frage, aber das ist nicht der Zeitpunkt. Es ist der Zeitpunkt, uns auf das morgige Spiel zu konzentrieren und nicht auf Verpflichtungen. Er ist ein großartiger Spieler. Ich kann nicht mehr dazu sagen“, erklärte der frühere Fußball-Weltmeister am Mittwoch in Barcelona. Xavi wollte sich lieber zum bevorstehenden Europa-League-Rückspiel gegen Eintracht Frankfurt am Donnerstagabend (21.00 Uhr/RTL) äußern.

Der polnische Fernsehsender TVP hatte am Montag berichtet, Bayern Münchens Vorstandsboss Oliver Kahn sei über den Abschiedswunsch des 33 Jahre alten Lewandowski bereits informiert worden. Dies wies Kahn am Dienstagabend bei Amazon Prime Video zurück. „Scheinbar gibt es einen Wettbewerb da draußen, wer bringt die größte Nonsense-Geschichte über Robert Lewandowski“, betonte Kahn und schloss einen Wechsel des Stürmers im Sommer aus. Lewandowskis Vertrag beim FC Bayern gilt bis 2023.

