WWF: Bayern schneidet bei Wasserqualität gut ab

Bayerns Gewässer gehören einem WWF-Bericht zufolge zu den besten in Deutschland. Doch auch der Freistaat bleibt hinter den gesetzlichen EU-Vorgaben zurück, wie die Umweltschutzorganisation am Montag mitteilte. 38 Prozent der Gewässer in Bayern seien in schlechtem chemischen Zustand. Insbesondere die Belastung mit Nitrat aus der Landwirtschaft und mit Quecksilber sei zu hoch. „Der Zustand deutscher Gewässer ist flächendeckend prekär“, hieß es vom WWF.

Neben Bayern gehörten in dem Ranking Schleswig-Holstein und Rheinland-Pfalz zu den Spitzenreitern. Besonders schlecht schnitten der Studie zufolge Berlin, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt und Sachsen ab. WWF-Vorstand Christoph Heinrich forderte vor der an diesem Mittwoch beginnenden Konferenz der Umweltminister von Bund und Ländern, den Gewässerschutz endlich ernstzunehmen.

