Würzburgs Testspiel abgesagt: Corona-Fall in Schalker Lager

Nach einem Corona-Fall im Trainingslager des FC Schalke 04 im österreichischen Längenfeld ist das für den heutigen Montag (18.00)angesetzte Testspiel gegen die Würzburger Kickers kurzfristig abgesagt worden. Wie der Fußball-Bundesligist mitteilte, wurde „eine Person positiv auf Covid-19 getestet“. Die namentlich nicht genannte Person habe sich bei Bekanntwerden des Ergebnisses bereits in Quarantäne befunden. „Die Erfassung möglicher Kontaktpersonen“ sei angelaufen. Der Zweitligist aus Würzburg legte statt des Testspiels eine Trainingseinheit in Waidring ein.

Um weitere Maßnahmen abzusprechen und einzuleiten, steht Teamarzt Patrick Ingelfinger in Kontakt mit den in Österreich zuständigen Behörden. Mit neuen Testungen sollen weitere Fälle ausgeschlossen werden. „Wir werden selbstverständlich alle Vorgaben der Behörden umsetzen. Die Gesundheit und Sicherheit aller Beteiligten stehen an erster Stelle“, sagte Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider.

