Würzburger Kickers stellen Ziegner am Montag als Trainer vor

Nach dem Abstieg aus der 2. Fußball-Bundesliga werden die Würzburger Kickers am Montag (10.00 Uhr) ihren neuen Trainer Torsten Ziegner (43) vorstellen. Wie die Unterfranken am Donnerstag mitteilten, wird auch Sportvorstand Sebastian Schuppan bei der Pressekonferenz anwesend sein. Der Trainingsauftakt in die neue Drittligasaison ist für den 16. Juni (15.00 Uhr) terminiert.

Die Würzburger hatten den ehemaligen Zweitligaprofi Ziegner Ende Mai als Coach verpflichtet. Er hat in der 3. Liga schon den FSV Zwickau sowie zuletzt den Halleschen FC betreut. Ziegner ist der Nachfolger von Ralf Santelli.

